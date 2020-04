JE TO VONKU! TRUMP ZAČAL VYŠETROVANIE FAUCIHO PRE NELEGÁLNE FINANCOVANIE VÝSKUMU VÍRUSU

Fauci obišiel nariadenie Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, ktoré zakázalo testovanie korona vírusu na území USA. Fauci financoval výskum, ktorý spustil celý reťazec udal, ktoré viedli ku vzniku COVID 19!

Odkaz na videu tu:

https://www.facebook.com/namor.lecnam/videos/10222340909177467

Na území USA prebiehal výskum v ktorom sa nebezpečne experimentovalo s Korona vírusom. Vírus bol geneticky upravovaný.

V roku 2014 americká vláda udelila, na základe odporúčania virológov, ktorí tvrdili že tento výskum nemá opodstatnenie a na to všetko hrozí riziko, že môže spôsobiť pandémiu, moratórium.

Aby Národný zdravotný inštitút USA mohol pokračovať v tomto zakázanom výskume tak ho presunul do Číny!

V roku 2015 Národní zdravotný inštitút, počas Obamovej vlády, pod vedením Fauciho daroval 3,7 milióna dolárov do čínskeho laboratória vo Wuhane.

Fauci tak obišiel nariadenie Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, ktoré zakázalo testovanie korona vírusu na území USA. Fauci tak vzal peniaze amerických daňových poplatníkov a financoval výskum, ktorý spustil celý reťazec udalostí, ktoré viedli ku vzniku COVID 19!!!

A zrazu epicentrum tejto pandémie sa nachádza len 7 kilometrov od tohto laboratória vo WUHANE!!!

A zrazu viacerí svetový vedci vrátane českej vedkyne tvrdia, že je možné, že COVID 19 bol vytvorený v laboratóriu, pretože obsahuje DNA sekvencie iných vírusov ako napríklad HIV!!!

Čo je pravdepodobnejšie? Že COVID 19 vznikol preto, pretože zjedol polievočku s netopierom? Alebo, to že sa omylom dostal z laboratória? A ešte horšia možnosť, že ho niekto úmyselne vypustil? A vôbec to nemusela byť Čína, aj keď posledné roky výskum prebiehal na jej území.

Ak chcete zistiť pravdu, sledujte tok peňazí! Prečo Fauci financoval genetický výskum korona vírusu v Číne? Aký by na to mohol mať motív? Sú len dva motívy prečo to Fauci urobil:

Bolo to čisto len za účelom vedeckého poznania? Americký inštitút financuje výskum, ktoré výsledky si prisvoja čínsky vedci? A napriek tomu, že prínos výskumu nemá opodstatnenie a hrozí pri tom riziko celosvetovej pandémie a preto naň na území USA uvalili moratórium?

Alebo to bolo preto, pretože Fauci a osoby na tom mohli zarobiť? Ak áno, tak ako?

A ako veľmi znepokojujúce, je to že práve Fauci v roku 2017, na prednáške na Georgetownskej univerzite povedal, že Trumpova vláda bude čeliť „NEČAKANEJ PANDÉMIÍ“?

A potom sa ukáže, že tento človek porušil zákon a je zapletený do financovania výskumu korona vírusu vo WUHANE!

Toto je neakceptovateľné, nezákonné, absolútne nezákonné a preto zdieľajte toto video, tento článok do všetkých kútov internetu a dajte všetkým vedieť, že prezident Trump toto vyšetruje. Ľudia to potrebujú vedieť. Máte obrovský vplyv.

PS: Podľa článku Independent z 26.4.2020. Trump oznámil, že USA odstupuje od spolupráce z WHO, a že USA zastavia financovanie WHO potom, čo obvinil túto agentúru OSN zo „zakrytia“ prepuknutia infekcie koronavírusu v Číne.

Podľa Trumpa, WHO bola najpr proti jeho rozhodnutiu zakázať vstup do USA cestujúcim z Číny. Trump povedal „trvalo veľmi dlho kým si uvedomili čo sa deje, ale mám pocit, že presne vedeli čo robia.“ Video s Trumpovým prejavom k WHO môžete vidieť na tomto linku.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-vaccine-who-project-trump-us-covid-19-a9483421.html

A ak sa pamätáte, tak na začiatku WHO rovnako neodporúčala ani nosenie rúšok. Ako povedal Trump, Bola to chyba, alebo pravdepodobne vedeli?

Na rozdiel od Trumpa francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok uviedli medzi ostatných svetových lídrov globálnu iniciatívu na urýchlenie vývoja potenciálnej vakcíny.

A týmto sa dostávame k vakcinácií proti COVID 19 a Billovi Gatesovi, ktorý je spolu s našim vyšetrovaným Dr. Anthony Faucim jedným z hlavným propagátorov vakcinácie. Corona Virus Identity ID je už starý vtip, ale COVID ID je realita aspoň u Fauciho. Dňa 10.04.2020 Politiko uviedlo, že:

„Anthony Fauci, riaditeľ Národného ústavu pre alergiu a infekčné choroby, v piatok vyhlásil, že federálna vláda zvažuje vydanie Amerického certifikátu o imunite proti koronavírusu, pretože Trumpova administratíva sa snaží lepšie identifikovať tých, ktorí boli nakazení a reštartovať americké hospodárstvo v nasledujúcich týždňoch.“

https://www.politico.com/news/2020/04/10/fauci-coronavirus-immunity-cards-for-americans-are-being-discussed-178784

Celosvetový ID na Covid 19 je dobrý biznis že? Toto nie je príspevok proti vakcinácií. Sú ochorenia a vakcinácia proti nim. Sú následky z ochorení a existujú aj negatívne účinky vakcinácie. A potom je tu biznis.

The Economic Times India v auguste 2014 uverejnili článok, ako sa v roku 2009 vykonali testy na 16 000 deťoch v indickej Ándhrapradéši s použitím vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV), Gardasil.

„Podľa správy KP Narayany Kumarovej do mesiaca od prijatia vakcíny mnoho detí ochorelo a do roku 2010 päť z nich zomrelo. Bolo hlásené, že ďalšie dve deti zomreli vo Vadodare v Gudžaráte, kde sa podľa odhadov 14 000 detí z kmeňových komunít zaočkovalo inou značkou vakcíny proti HPV, Cervarix, ktorú vyrába GlaxoSmitheKline (GSK).“

V správe sa uviedlo, že mnohé formuláre súhlasu použité na očkovanie dievčat boli podpísané „nelegálne“ buď strážcami z ubytovní, v ktorých bývalo mnoho dievčat, alebo pomocou odtlačkov prstov od negramotných rodičov. Jednoducho nevedeli čo im hrozí a nevedomky sa stali pokusnými morčaťami novej vakciny, pretože smrť negramotných indických detí v Indií nespraví taký cirkus ako v Európe.

Toto odhalil tím zdravotníckych aktivistov z mimovládnej organizácie SAMA, organizácie špecializujúcej sa na zdravie žien. Podľa správy boli šokovaní, keď zistili, že celkovo bolo chorých celkom 120 dievčat trpiacich rôznymi príznakmi, vrátane „epileptických záchvatov, závažných bolestí žalúdka, bolesti hlavy a výkyvov nálady“.

Táto informácia je ešte šokujúcejšia, keď zistíte, že organizácia, ktorá financovala štúdiu, nebola nikto iný ako Nadácia Billa a Melindy Gatesovej, ktorá vyhlásila projekt za absolútny úspech.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/Controversial-vaccine-studies-Why-is-Bill-Melinda-Gates-Foundation-under-fire-from-critics-in-India/articleshow/41280050.cms

Takýchto prípadov je veľa. V decembri, v roku 2012 v malej dedine Gouro v Čade v Afrike, ktorá sa nachádza na okraji saharskej púšte, bolo päťsto detí zavretých do školy a bolo im pohrozené, že ak nebudú súhlasiť s tým, že budú očkované vakcínou proti meningitíde A , nedostanú ďalšie vzdelanie.

Tu sa dajú nájsť veľké podobnosti s Korona ID. Nebudete zaočkovaný proti COVID 19, nekúpi si letenku napríklad.



Tieto deti boli očkované bez vedomia ich rodičov a táto vakcína bola nelicencovaným výrobkom, ktorý stále neprešiel treťou a štvrtou fázou testovania a toto je to kritické miesto, kde sa očkovanie pretína s globálnym farmabiznisom.



V priebehu niekoľkých hodín začalo sto šesť detí trpieť bolesťou hlavy, zvracaním, ťažkými nekontrolovateľnými kŕčmi a ochrnutím. Museli čakať celý týždeň, kým dorazí lekár, zatiaľ čo tím vakcinátorov pristúpil k očkovaniu ostatných v dedine. Keď doktor konečne prišiel, nemohol pre deti urobiť nič. Tím očkovačov, keď videl, čo sa stalo, utiekol zo strachu z dediny.



Pôvodná správa napísaná v malých miestnych novinách s názvom La Voix, jediné noviny, ktoré pôvodný príbeh uverejnili, uvádzala, že štyridsať detí bolo nakoniec prevezených do nemocnice vo Faya a neskôr vzaté lietadlom do dvoch nemocníc v N'Djamene, hlavné mesto Čadu.

Prezident Idriss Deby sa zaručil, že vakcíny sú bezpečné a ochránia občanov na desať rokov proti meningitíde. Gavi Alliance, hlavný finančný partner tohto projektu uviedol, že celý projekt stál 571 miliónov dolárov. To je slušná suma na low cost vakcínu, že?

Rodičom detí bolo vyplatené držhubné. Ale spýtajte sa prečo sú vakcíny tak silno presadzované v oblastiach, kde funguje tak možno jeden lekár a kde nie je prístup k čistej pitnej vode a základným hygienickým službám? A zrazu niekto vynaložíl 571 miliónov dolárov na NECERTIFIKOVANÚ VAKCÍNU, keď vybudovanie jednej studne treba 3 000 dolárov?

https://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/

40 detí po podaní očkovacej látky ochrnie a žiadne spravodajské organizácie z toho nespravia titulky. WHO, GAVI, PATH, UNICEF a Bill and Melinda Gates Foundation si napíšu ďalší riadok do svojho resumé, pretože toto bol ďalší z ich samaritánskych projektov. Ak chcete vedieť viac, na tomto odkaze sa dočítate o ďalších prípadoch a môžete si ich verifikovať.

https://vactruth.com/2014/10/05/bill-gates-vaccine-crimes/

Nadácia Gatesa bola obvinená aj z 10 000 úmrtí súvisiacich s očkovaním v Pakistane. Podrobnosti nájdete na odkaze, ale ja Vám odcitujem ešte jeden odstavec z tohto článku:

„Zatiaľ čo v Pakistane sa Gates a GAVI v 70. rokoch spojili so Svetovou bankou a Populačným fondom OSN v rámci osobitnej skupiny pre VAKCÍNY NA REGULÁCIU PLODNOSTI. Pracovná skupina „... pôsobí ako globálny koordinačný orgán pre výskum a vývoj vakcín proti plodnosti.“ Spoločnosť GAVI je značne financovaná z fondu BMGF na projekty globálneho očkovania.“

https://www.occupycorporatism.com/2013/11/06/the-shocking-truth-about-syrian-polio-resurgence-regime-change/

Čo sú to zač tieto vakcíny na reguláciu plodnosti? Netušil som, že také niečo vôbec existuje. Všetci sme už asi počuli Gatesov výrok, ktorý bol už toľko krát vyhodnotený ako HOAX. Bill Gates povedal, že chce všetkých zaočkovať a znížiť populáciu. Fakt hoax? Ani nie.

Tu je abstrakt z jednej štúdie:

„abstrakt

V priebehu posledných 18 rokov pracovná skupina WHO pre vakcíny na reguláciu plodnosti podporovala základný a klinický výskum vývoja vakcín na kontrolu pôrodnosti zameraných proti gamétom alebo preimplantačnému embryu. Tieto štúdie zahŕňali použitie pokročilých postupov v chémii peptidov, hybridómovej technológii a molekulárnej genetike, ako aj hodnotenie mnohých nových prístupov vo všeobecnej vakcinológii. Výsledkom tohto medzinárodného úsilia o spoluprácu je prototyp vakcíny proti HCG, ktorá v súčasnosti prechádza klinickým testovaním, čo zvyšuje vyhliadku, že do konca súčasného desaťročia bude k dispozícii úplne nová metóda plánovaného rodičovstva.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1874951

Fascinujúce, že? A kde to budú testovať? Najlepšie zase na negramotných otrokoch z rozvojových krajín. A takže áno. Vyvíjajú sa vakcíny na reguláciu plodnosti. O tomto hovoril Gates a nie o rozdávaní kondómov, alebo antikoncepcie.

A teraz sa už môžete konečne nechať zaočkovať NECERTIFIKOVANOU VAKCÍNOU proti COVID 19 ktorého hlavným propagátorom je Bill Gates, aby Vás pustili cez hranice a do lietadla a dostanete k tomu krásny plastový covID. Tí progresívny si môžu nechať rovno implantovať mikročip a nezabudnite, že Bill Gates, tiež hovoril, že v prípade celoplošného očkovania iba v USA, niekoľko stotisíc ľudí z neho buď zomrie, alebo bude mať závažné následky.